A abertura dos portões está marcada para acontecer às 20h, com atrações exclusivas e shows inéditos

publicado em 30/06/2022

Para esta estreia o circo apresentará um super espetáculo com Globo da Morte, Os Transformers, palhaços e malabares (Foto: Divulgação)

Da redação

O Circo do Alegria estreia nesta quinta-feira (30) em Votuporanga, com uma super estrutura montada luxuosamente na avenida dos Bancários, ao lado do Centro de Convenções. A abertura dos portões está marcada para acontecer às 20h, com atrações exclusivas e shows inéditos para o município e toda a região.

O circo trará globo da morte, apresentações com Os Tranformers, palhaços, malabares, equilibristas e muito mais. Além de shows exclusivos da Patrulha canina, Baby Shark, Lol Suprise, Marsha e o Urso e O Zoológico Temático

Desta vez terão sessões diariamente com lotação máxima. O público pode conferir aos espetáculos todos os dias, às 20h; aos sábados e domingos, às 18h e 20h.