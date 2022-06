Poderão participar da Chamada pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, com currículo artístico e residência comprovada na cidade

publicado em 27/06/2022

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 3 de julho (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo está com Chamada Pública aberta para cantores de Votuporanga interessados em se apresentarem durante a programação da Expo Show, que será realizada entre os dias 5 e 8 de agosto no Centro de Eventos Helder Galera. O edital da Chamada foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de segunda-feira (27).

Poderão participar da Chamada pessoas físicas e jurídicas, maiores de 18 anos, com currículo artístico e residência comprovada em Votuporanga de no mínimo dois anos. A inscrição é gratuita e feita exclusivamente de forma on-line, por meio do e-mail: editais@votuporanga.sp.gov.br no período de 27 de junho a 3 de julho de 2022.

No ato da inscrição, além dos documentos exigidos os artistas também deverão enviar o valor da atividade. As propostas serão avaliadas pela Secretaria da Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Políticas Culturais e Comissão Organizadora. A divulgação do resultado será até o dia 12 de julho de 2022.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

Além das atrações musicais, a festa também contará com uma grande praça de alimentação, além parque de diversões (Kid Play Center Park, já confirmado), expositores e boate, de forma que toda a família possa prestigiar.

A festa terá portões abertos todos os dias e tem o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal, além do patrocínio da Unifev, Net Rubi e Facchini.

Área Vip

Após o sucesso na venda dos camarotes, a comissão organizadora da Expo Show, atendendo a pedidos, lançou no sábado (25) a venda do lote promocional para a “Área Vip” do evento, que será realizado de 5 a 8 de agosto, em comemoração ao aniversário de Votuporanga. O lançamento contou com a participação da equipe da Cidade FM, que agitou o Escritório Oficial da Festa, na Galeria do Muffato.

Na Área Vip, os convidados terão visão privilegiada do palco, além de ficarem bem próximos dos artistas.O lote promocional, que tem convites limitados, tem permanentes para os quatro dias da festa por R$ 220. Já o lote promocional Vip diário é comercializado por R$ 100 no dia 5 (Fernando & Sorocaba), R$ 120 para o dia 6 (Luan Santana), R$ 80 no dia 7 (Boate Azul com Edson & Hudson junto com Gian & Giovani) e R$ 70 no último dia (César Menotti & Fabiano).

GuichêWeb ou no escritório oficial da festa, que fica na rua das Américas, 3456 - Galeria do Muffato - Box 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781. A venda, tanto das permanentes, como dos ingressos individuais, acontece no site daou no escritório oficial da festa, que fica na rua das Américas, 3456 - Galeria do Muffato - Box 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Camarotes