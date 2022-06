As honrarias foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores

publicado em 28/06/2022

O diretor presidente do Votuprev, Adauto Mariola e Capitão da PM Navarrete são os mais novos Cidadãos Votuporanguenses (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga concedeu na sessão ordinária de segunda-feira (27) à noite mais dois títulos de “Cidadão Votuporanguense”. As honrarias foram aprovadas por unanimidade para o diretor presidente do Votuprev (Instituto de Previdência do Município), Adauto Mariola, e ao capitão e ex-comandante da 3ª Cia da Polícia Militar de Votuporanga, André Navarrete.

Para Mariola, o reconhecimento partiu do vereador Daniel David (MDB), que justificou a honraria com base nos relevantes serviços prestados pelo homenageado frente ao Votuprev e também pelo trabalho social que desenvolve em prol da Santa Casa de Votuporanga. Daniel também enumerou os feitos de Mariola como membro do Rotary Club Votuporanga, da Loja Maçônica Pitágoras, bem como o seu papel no setor privado e do agronegócio.

Já para o capitão Navarrete, a honraria partiu de uma iniciativa do presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB). Em sua justificativa, o vereador destacou a atuação do militar no comando da companhia militar de Votuporanga nos últimos quatro anos, onde se empenhou e trouxe resultados positivos para a segurança pública da cidade.