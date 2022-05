As versões impressa e digital serão aplicadas em 13 e 20 de novembro, taxa é de R$ 85 e pode ser paga via boleto, cartão de crédito ou PIX

publicado em 21/05/2022

Alunos de Votuporanga têm até hoje para se inscreverem no Enem deste ano, por meio on-line (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os votuporanguenses que irão participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2022 tem até às 23h59 deste sábado (21) para realizarem as suas inscrições. As provas nas versões impressa e digital serão aplicadas em 13 e 20 de novembro, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pelo exame.

A inscrição deve ser feita na página do participante do Enem. A taxa para quem não conseguiu isenção é de R$ 85 e deve ser paga até 27 de maio, por boleto, PIX ou cartão de crédito. Importante lembrar que os estudantes que obtiveram o direito à isenção desse valor (como os alunos da rede pública) também devem se inscrever. Caso contrário, não poderão prestar o Enem.

O candidato deve escolher, no ato da inscrição, se deseja que as cinco questões de língua estrangeira sejam em inglês ou em espanhol. Também precisa sinalizar se quer fazer o Enem impresso (tradicional) ou o digital.

Quem optar por realizar o Enem de forma on-line deve saber que a prova também é aplicada nos locais de prova, isso porque não existe a opção de prestar o exame em casa, ele trará 180 questões a serem respondidas digitalmente, mas com redação manuscrita.

