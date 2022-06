A vítima foi um idoso, de 81 anos, cuja morte ocorreu no início de fevereiro, mas os exames só apontaram a doença como causa na terça-feira (31)

publicado em 31/05/2022

Os dados são do Boletim Epidemiológico da Prefeitura

Da redação

Votuporanga voltou a confirmar o registro de uma morte em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 depois de quase 50 dias. A vítima foi um idoso, de 81 anos, cuja morte ocorreu no início de fevereiro, mas os exames só apontaram a doença como causa na terça-feira (31).

A cidade não registrava mortes pelo coronavírus desde o dia 12 de abril, quando foi confirmado que o óbito de um idoso, de 68 anos, ocorrido no dia 31 de janeiro, também tinha sido em decorrência do vírus. Com o novo registro de ontem, a cidade chega, portanto, ao total de 493 vidas perdidas durante a pandemia.

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde também confirmou o registro de mais 41 casos de Covid em Votuporanga nas últimas 24 horas, totalizando 29.283 casos da doença já confirmados ao longo da pandemia. Desse total, 28.226 pessoas já são consideradas curadas, enquanto 564 ainda estão em tratamento.

Ainda conforme o boletim, 696 moradores de Votuporanga estão com suspeita do coronavírus e aguardam o resultado dos exames e outros 1.186 apresentaram sintomas leves e estão sob monitoramento domiciliar.