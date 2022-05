Temperaturas irão cair nos próximos dias e “despencar” a partir da semana que vem por conta de uma massa de ar polar sobre o país

publicado em 13/05/2022

Temperaturas devem voltar a cair nos próximos dias podendo chegar a 2 graus com possibilidade de geada no município (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga, assim como boa parte do Brasil, irá encarar dias de frio intenso na próxima semana. É o que apontam as estações meteorológicas por conta de uma massa de ar polar que se aproxima do país e provocará até neve em algumas regiões e “chuvas congelantes” em outras.

No município não deve chegar a tanto, mas as temperaturas irão cair bruscamente. Conforme as previsões, Votuporanga deve enfrentar um frio de até 2 graus na semana que vem, mais precisamente no sábado (21). Antes disso, porém, a temperatura já deve começar a cair gradativamente entre hoje e terça-feira (17), até que na quarta-feira (18), os termômetros poderão marcar 5 graus.

"Para quem está sentindo frio agora, digo que o frio ainda nem começou. Esse pode ser o episódio de frio mais intenso deste ano", disse Cesar Soares, meteorologista da Climatempo.