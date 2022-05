Cidade segue também sem registrar mortes pela doença

publicado em 02/05/2022

Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico da Prefeitura

Da redação

Votuporanga manteve nesse final de semana a baixa média de novos casos de Covid-19 dos últimos dias, e registrou apenas mais 11 diagnósticos positivos para doença no acumulado entre sexta-feira (29) e segunda-feira (2). Os dados foram divulgados pelo Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Boletim Epidemiológico.

Com os novos registros, conforme o documento, a cidade chega ao total de 28.032 casos de coronavírus registrados desde o início da pandemia, dos quais 27.511 são considerados curados e apenas 29 estão “ativos”, ou seja, com capacidade de transmissão, um deles, inclusive, precisou ser internado. Também não foram contabilizadas novas mortes neste final de semana, mantendo, portanto, o total de 492 óbitos em decorrência do vírus.

Há, no entanto, 1.099 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 à espera do resultado de exames e outros 133 com sintomas não graves da doença, que estão em monitoramento domiciliar.