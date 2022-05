Secretaria da Saúde, no entanto, já observa uma ligeira queda no número de notificações e vislumbra um abrandamento breve da epidemia

publicado em 07/05/2022

Com um alto índice de infestação e de casos de dengue, zona Norte deve receber um novo arrastão nos próximos dias em todas as casas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga confirmou ontem mais duas mortes por complicações da dengue no município. Tratam-se de dois óbitos que já estavam em investigação, inclusive o de uma jovem, de 32 anos, que não tinha nenhuma comorbidade e também um idoso, de 75 anos.

Além das duas novas mortes, em menos de uma semana a cidade confirmou mais 912 casos da doença chegando ao total de 7.379 casos registrados neste ano, além de outros 661 votuporanguenses que estão com suspeita de dengue e ainda aguardam a confirmação por exames. As outras três vítimas fatais são dois homens de 75 anos e uma criança de apenas três anos de idade.

O grande número de casos está associado também ao índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, que está bem acima do ideal em Votuporanga. De acordo com a responsável pela Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Fernandes, o certo seria que a infestação não passasse de 1%, mas em algumas regiões chega a passar de 3,9%, como é o caso da zona Norte, que deve receber um novo arrastão nos próximos dias.

“Temos um índice alto de infestação larvária, que é considerado de risco, principalmente na zona Norte, então a partir da semana que vem vamos iniciar um arrastão de limpeza por lá, que é diferente do que foi feito no Cidade Limpa, neste os agentes passam na maior quantidade de imóveis possível fazendo uma intensificação do controle de vetores”, disse a profissional.

Queda

Apesar dos números preocupantes em relação aos casos e da infestação larvária, Samara Fernandes afirma que já está sendo observada uma ligeira queda nas notificações e casos positivos, o que sinaliza um princípio de abrandamento da epidemia.