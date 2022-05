Os recursos em questão são oriundos de convênios firmados com o Governo do Estado

publicado em 11/05/2022

Vereadores tiveram uma pauta cheia na sessão de anteontem e aprovaram oito projetos, dentre eles um de R$ 8,5 milhões para obras (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na sessão de segunda-feira (9) o projeto de lei de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), para a abertura de um crédito de R$ 8,5 milhões para execução de diversas obras no município. Dentre os investimentos está a construção de uma escola no Jardim Carobeiras e outra no Residencial Colinas, uma unidade de saúde no bairro Pacaembu e um CCI (Centro de Convivência do Idoso), no Boa Vista, além de obras de drenagem em diversos bairros.

Os recursos em questão são oriundos de convênios firmados com o Governo do Estado, por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB). Com eles devem ser iniciadas as obras de uma escola estadual e outra municipal.

No Colinas será uma unidade do Estado, com 12 salas de aula, para atender 350 alunos em tempo integral, em uma obra orçada em R$ 11 milhões. Já no Carobeiras, próximo ao Jardim Debortole, serão investidos R$ 4 milhões para a construção de uma creche com sete salas para atender 150 crianças de 0 a 5 anos.

Ainda com esses recursos, será iniciada a construção de uma unidade de saúde no bairro Pacaembu, que está orçado em cerca de R$ 835 mil. A construção pretende levar atendimento médico para mais de 2,2 mil famílias da região.

O projeto também prevê a construção de um CCI no bairro Boa Vista. Serão investidos R$ 950 mil, sendo R$ 765 mil do Governo do Estado e mais R$ 185 mil de recursos próprios do município. O restante do recurso, R$ 500 mil, é para obras de drenagem urbana a ser realizada nos bairros Jardim Orlando Mastrocola, Parque Santa Felícia, Simonsen, Jardim Alvorada e Pozzobon.

Mais projetos

Ainda na sessão de segunda os parlamentares votaram e aprovaram mais sete projetos, dentre eles o que autoriza o município a repassar recursos financeiros a diversas entidades assistenciais de Votuporanga.

Também foram aprovadas outras duas aberturas de crédito. Uma delas, de R$ 780 mil, para melhorias na microdrenagem urbana da Avenida da Saudade e o outro, de R$ 2,1 milhões para a manutenção de diversos departamentos municipais.

Ainda foram aprovadas algumas mudanças técnicas no novo Plano Diretor de Votuporanga.

Dos vereadores

Além dos projetos de autoria do Executivo, a Câmara também aprovou mais três projetos de autoria dos vereadores. É o caso de uma propositura de Carlim Despachante (PSDB), que denominou a garagem do transporte escolar como nome de Antônio Santiago de Araujo.