Três ônibus sairão de Votuporanga para Ribeirão Preto; não seré necessário pagar o transporte

publicado em 06/05/2022

. A expectativa é de que cerca de 150 torcedores viajem para acompanhar a partida (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) está preparando uma caravana para acompanhar a partida entre o Comercial e a Votuporanguense, neste sábado (7), em Ribeirão Preto, no Estádio Dr. Francisco de Palma Travassos. A expectativa é de que cerca de 150 torcedores viajem para acompanhar a partida.

De acordo com Marcão Braz, um dos organizadores da caravana, sairão de Votuporanga três ônibus para Ribeirão. “Então é de suma importância o nosso apoio ao nosso CAV, nós vamos subir, com certeza”, disse ele.“Quero fazer um agradecimento, inicialmente, aos dois ônibus que nós conseguimos, nosso prefeito Jorge Seba não mediu esforços para conseguir os ônibus, na pessoa do nosso Secretário Marcelo Stringari, que fez uma correria para estar conseguindo dois ônibus para a gente”, completou.

Os ônibus foram viabilizados por uma parceria da Marão Seguros, Ville Hotel Gramadão e a Noroaço. “Agradecemos ao pessoal da Marão Seguros, ao Juninho e ao Carlinhos Marão, o Valmir do Gramadão, a Noroaço, na pessoa do nosso grande amigo Amaro, agradecer também ao Paulão da Astra, que fez um precinho camarada. Essas pessoas se uniram e conseguiram dois ônibus para a nossa torcida”, completou ainda.