Com alguns vereadores em viagem e outros afastados por motivos de doença, não houve a votação de projetos

publicado em 31/05/2022

Havia a perspectiva de votação de cinco projetos, mas eles não receberam as assinaturas necessárias para tramitação na noite de ontem (Foto: Assessoria)

Da redação

A sessão da Câmara Municipal da noite de segunda-feira (30) foi mais curta do que o de costume. Com alguns vereadores em viagem e outros afastados por motivos de doença, não houve a votação de projetos, assim como menos parlamentares inscritos para o uso da tribuna no tempo regimental.

Havia a perspectiva de apreciação de cinco projetos, que passaram por uma audiência pública na tarde de ontem. Contudo, o líder do prefeito na Câmara, Daniel David (MDB) está em viagem oficial, junto do vereador Chandelly Protetor (Podemos) e o vice-líder, Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), precisou se afastar dos trabalhos legislativos após pegar dengue.

Sem as duas lideranças do Executivo na Casa, não houve o número necessário de assinaturas para que as proposituras entrassem em votação. Dentre elas, como destacado pelo A Cidade, estava a abertura de um crédito de R$ 1,2 milhão destinados para a compra de quatro novas vans, que irão dar suporte ao transporte escolar.

Sem votação de projetos, os destaques foram para as falas dos vereadores, dentre elas um pedido dos vereadores Carlim Despachante (PSDB) e Thiago Gualberto (PSD), para a manutenção e preservação de Parque Ecológico no Residencial Noroeste.