publicado em 21/05/2022

Etapa de aterramento e terraplanagem já está praticamente concluída e agora uma nova empresa irá concluir o prolongamento (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga concluiu na sexta-feira (20) o processo de licitação para a contratação da empresa que irá realizar a última etapa do prolongamento da Avenida Mário Pozzobon, na interligação com a Sebastião Vaz de Oliveira. A vencedora da concorrência foi construtora Obras e Serviços Fator S/A.

A empresa, que tem sua sede registrada na cidade de São Paulo, fez a melhor proposta e irá assumir a obra por R$ 849.806,14. A última etapa contempla a pavimentação da via, drenagem e instalações elétricas, dando origem ao primeiro anel viário da cidade.

A empresa terá o prazo de 90 dias, a partir da assinatura da ordem de serviço, para concluir a obra, que é tida como como um dos principais investimentos no setor de mobilidade urbana de Votuporanga. Os trabalhos foram iniciados em julho de 2019, com a transposição do Córrego do Curtume, e seguem agora com o aterro e terraplanagem.

Visando proporcionar ainda mais funcionalidade para a nova diretriz viária, o prefeito Jorge Seba (PSDB) determinou à equipe técnica da Secretaria de Planejamento que elaborasse projeto para acesso ao Terminal Rodoviário. Desta forma duas novas ruas serão pavimentadas entre o trecho da interligação das avenidas com a Rodoviária, uma delas para uso exclusivo de ônibus que seguirá direto para as plataformas e a outra para acessar o estacionamento do Terminal.