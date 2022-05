Marco se dará no próximo dia 16, mas em razão de compromissos pré-agendados o prefeito antecipou a apresentação aos vereadores

publicado em 10/05/2022

O prefeito Jorge Seba apresentou na Câmara um balanço sobre tudo o que foi feito durante os 500 primeiros dias de sua gestão (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) participou na segunda-feira (9) da sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, para a apresentação de um balanço de seus 500 dias de governo. O marco será na próxima segunda-feira (16), mas em razão de compromissos pré-agendados, o encontro com os vereadores foi antecipado.

Jorge começou a apresentação com um retorno cronológico de suas ações, começando pelo Hospital de Campanha, que salvou centenas de vidas em quatro meses de funcionamento. Ainda no setor de saúde o prefeito ainda destacou o atendimento no ambulatório pós Covid, que atendeu mais de 890 pessoas.

“A principal bandeira nestes 500 dias de governo sempre foi mais respeito e diálogo com a população, com os poderes constituídos e com o cidadão ou cidadã mais simples do município. A luta diária que fazemos para gerar mais oportunidades, promover a proteção social, tornar a saúde mais acessível e a educação como prioridade. Essa é a eficiência nos serviços públicos que devemos perseguir sempre”, disse o prefeito.

Já no setor social, o chefe do Executivo Municipal enalteceu o programa “Prato Solidário”, comandado pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, que distribuiu mais de 60 mil marmitas. Ainda na área social, Seba destacou a destinação de mais de R$ 10 milhões para as entidades assistenciais do município e a distribuição de 15 mil cestas básicas para famílias carentes.

Voltando para o setor da saúde, o prefeito apresentou aos vereadores um balanço sobre os atendimentos da sala de diagnósticos por imagem montada no Mini Hospital do Pozzobon e também do Programa Mais Saúde, onde mais de 1,9 mil exames foram realizados.

Em sua fala, Jorge Seba passou dados também da Secretaria da Educação, com a instalação de câmeras de segurança em todas as escolas municipais, a digitalização das salas de aula, com a caderneta digital, notebooks para todos os professores e a educação inclusiva, com a contratação de profissionais para o acompanhamento de crianças com necessidades especiais.

“Na área de Desenvolvimento Econômico, mesmo na pandemia, fomos aperfeiçoando a lei de incentivo às indústrias, com benefícios para empresas com mais de 200 funcionários e lotes que serão vendidos aos empresários para que possam geram emprego aos votuporanguenses, podendo serem parcelados em até 100 parcelas e com a liberação de impostos no período de construção, além da desburocratização de processos que antes demoravam de 90 a 120 dias para a abertura de empresas, o que fazemos agora em até 30 dias, além do Emprega Votu, um programa inédito que já é consagrado e modelo para muitas cidades da região de todo o Estado”, completou o prefeito.

Já para área de esporte e Lazer o destaque foi para o incentivo aos atletas de Votuporanga e atividades gratuitas oferecidas nas mais variadas modalidades esportivas, que hoje possuem mais de 3,1 mil crianças, jovens e adultos matriculados. Na Cultura e Turismo Seba frisou o incentivo à classe artística no município (com o Bolsa Cultura de mais de R$ 280 mil), o fortalecimento do Fliv e a criação do Parque das Artes.

Obras

Por fim, Jorge Seba apresentou um balanço das 20 obras já realizadas e em andamento em sua gestão, que remontam mais de R$ 26 milhões em investimento, dentre elas a construção de um Centro Comunitário nas Paineiras, o Cemei no Cidade Jardim, a Casa da Juventude, o Centro de Lazer na Paschoalino Pedrazoli, a Clínica Pet e a Infraestrutura do 7º Distrito Industrial.