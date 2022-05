Haddad, na verdade, cancelou sua agenda em toda região, onde ele também tinha palestras agendadas para Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul.

publicado em 11/05/2022

O pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, cancelou pela segunda vez sua visita a Votuporanga (Foto: Assessoria)

Da redação

O pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, adiou, pela segunda vez, sua visita a Votuporanga, que estava programada para o dia 13. O ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência da República faria uma palestra no Sindicato dos Moveleiros, mas terá que remarcar o encontro por conta de problemas de saúde.

Haddad, na verdade, cancelou sua agenda em toda região, onde ele também tinha palestras agendadas para Fernandópolis, Jales e Santa Fé do Sul. De acordo com sua assessoria, ele se sentiu indisposto ontem e recorreu ao plantão do Hospital Oswaldo Cruz. Foi recomendado que o pré-candidato permanecesse em repouso pelos próximos dias.

"Em decorrência, todos os eventos programados até o domingo, dia 15, estão preliminarmente suspensos e serão remarcados", informou a assessoria do petista. Com relação à saúde do pré-candidato, foi informado que ele sofre de "um pequeno cálculo que será expelido pelo uso de medicamentos".

Essa é a segunda vez que o petista adia sua visita a Votuporanga. Em 23 de março ele iria fazer uma palestra sobre educação, desenvolvimento regional e conjuntura, sem deixar de lado, é claro, as eleições deste ano, mas cancelou dias antes por conta de conflitos na agenda.