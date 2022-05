A 20ª Semana Nacional de Museus ocorrerá de 16 a 22 de maio; haverá exposição fotográfica do acervo do próprio museu

publicado em 16/05/2022

Da redação

O museu municipal "Edward Coruripe Costa", da Secretaria da Cultura e Turismo, através do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), participará da 20ª Semana Nacional de Museus (SNM), que tem como tema "O poder dos museus". A mostra começa nesta segunda-feira (16) e segue até dia 22 de maio.

Durante a mostra, que será aberta à população de segunda a sexta-feira das 7h30 às 17h e, no final de semana, sábado e domingo, das 15h às 20h, haverá uma exposição fotográfica do acervo do próprio museu, por meio de imagens históricas que marcaram o desenvolvimento de Votuporanga.

Semana Nacional de Museus - 20 anos

A vigésima Semana Nacional de Museus traz o tema "O Poder dos Museus" ressaltando a importância do caráter emancipador que os museus oportunizam, além também do caráter controlador e domesticador.

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Ibram, construída e proposta de forma articulada com o setor de museus brasileiro e que tem como propósito mobilizar os museus de todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno de um mesmo tema.Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional de Museus (Icom), para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio. Nesta data, convidam os museus, profissionais e comunidades museais a criar, imaginar e compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus.