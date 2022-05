Durante a mostra, que será aberta à população das 15h às 20h, hoje e amanhã, haverá uma exposição fotográfica do acervo do próprio museu

Durante a Mostra serão expostas imagens que marcaram o desenvolvimento de Votuporanga ao longo de sua história (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O museu municipal "Edward Coruripe Costa", da Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, permanecerá aberto neste final de semana para o encerramento da 20ª Semana Nacional de Museus. O evento, promovido pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), tem como tema "O poder dos museus".

Durante a mostra, que será aberta à população das 15h às 20h, hoje e amanhã, haverá uma exposição fotográfica do acervo do próprio museu, por meio de imagens históricas que marcaram o desenvolvimento de Votuporanga.

O Museu Histórico, Geográfico e Artístico de Votuporanga, foi criado em 1990. O local disponibiliza espaços com exposição de quadro de artistas Votuporanguenses, história e fotos antigas da cidade, máquinas utilizadas na década de 40 a 60, trabalhos do artista plástico votuporanguense Deco D’Antônio, mesa Multitouch e painel videowall com quebra-cabeças para maior interação com o acervo.

Mostra

A vigésima Semana Nacional de Museus traz o tema "O Poder dos Museus" ressaltando a importância do caráter emancipador que os museus oportunizam, além também do caráter controlador e domesticador.

A Semana Nacional de Museus é uma das ações da Política Nacional de Museus do Ibram, construída e proposta de forma articulada com o setor de museus brasileiro e que tem como propósito mobilizar os museus de todo o país a partir de um esforço de convergência de suas programações em torno de um mesmo tema.