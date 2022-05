Acusadas são garotas de programa e após se encontrarem com o homem, o levaram para uma casa onde causaram um prejuízo de R$ 34 mil

publicado em 16/05/2022

Segundo a polícia, as três, juntamente com um homem, fizeram saques via PIX da conta da vítima (Foto: Agência Brasil)

Duas mulheres de 22 anos foram presas e uma adolescente de 17 anos foi apreendida por manterem um homem de 41 anos em cárcere privado na madrugada deste domingo (15) no bairro Jardim Paraíso, em São José do Rio Preto (SP). Segundo a polícia, as três, juntamente com um homem, fizeram saques via PIX da conta da vítima.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi levada por duas mulheres, que são garotas de programa, até a casa onde estava a adolescente. Quando estavam na residência, o criminoso chegou ao local com uma faca e começou a agredir a vítima.

Em seguida, o grupo obrigou a vítima a fazer transferências de vários valores por meio do PIX, provocando prejuízo de R$ 34 mil. Somente após 8 horas sob cárcere que a vítima conseguiu fugir.

A polícia fez buscas no bairro, conhecido por ser ponto de prostituição em Rio Preto, e encontrou as mulheres e a adolescente. O homem suspeito de participar não foi encontrado.