Empresa, que tem 23 lojas em sete estados do país, vai investir mais de R$ 6 milhões na cidade com previsão de inauguração em janeiro de 2023

publicado em 25/05/2022

Quem passa pela marginal José Marão Filho já percebeu que uma grande empresa será instalada ali: é a Madeiranit (Foto: A Cidade)

Da redação

Quem passa pela Avenida José Marão Filho, mais precisamente ao lado da Pinheiral Home Center, já pôde perceber o início de uma grande obra. Naquele local será edificado um galpão de mais de 2 mil metros quadrados, onde será instalada a uma unidade da Madeiranit, empresa que é referência nacional no segmento de distribuição de matérias-primas para indústrias de móveis planejados no Brasil.

Com quase 50 anos de história, a Madeiranit, que tem sede na cidade de Leme, possui 23 lojas espalhadas por sete estados brasileiros, além de três centros de distribuição. Na unidade votuporanguense serão investidos mais de R$ 6 milhões, sem contar com a construção, que é feita por meio de uma parceria com os empresários Waldir Petenucci Carlinhos Marão e Juninho Marão.

“Estamos muito felizes com essa parceria que vai trazer mais uma grande empresa para Votuporanga e gerar empregos na nossa cidade”, destacou Carlinhos Marão.

As obras nas futuras instalações da loja seguem em ritmo acelerado. A perspectiva é de que a unidade seja inaugurada em janeiro de 2023, com a geração de 25 a 30 empregos diretos de imediato. Serão 600 metros quadrados de loja, além de um estoque de mais de 1,4 mil metros quadrados para atender a demanda local e regional.

“Já temos loja em São José do Rio Preto e a região de Votuporanga vem se destacando. É uma cidade que vem se desenvolvendo muito e queremos participar e colaborar com este crescimento da cidade e região”, destacou a direção da empresa, com exclusividade ao A Cidade.

A Madeiranit se destacou no mercado nacional com uma variedade ampla de produtos composta por mais de 20 mil itens, entre máquinas e ferramentas elétricas, MDF, ferragens, insumos e equipamentos em geral para indústria moveleira, decoração, jardinagem, organização, iluminação, entre outros. A empresa ainda tem como diferencial o oferecimento de cursos e treinamentos para clientes.