Iniciativa visa fortalecer o projeto que insere crianças no mundo esportivo para afasta-las das ruas e das drogas em Votuporanga

publicado em 25/05/2022

Entrega dos materiais esportivos foi realizada pelo próprio empresário Marcos Tito aos diretores e crianças do projeto social (Foto: A Cidade)

Da redação

O instituto Marcos Tito, em mais uma ação de solidariedade e de fomento ao esporte, realizou na segunda-feira (23) a entrega de uniformes e materiais esportivos para a Casa da Criança, de Votuporanga. A iniciativa tem como principal objetivo o fortalecimento de um projeto já desenvolvido pela instituição que insere crianças no mundo esportivo para afasta-las das ruas e das drogas.

A Casa da Criança atende atualmente mais de 70 crianças e adolescentes, entre 6 e 15 anos de idade e, por meio deste projeto esportivo, são trabalhadas questões técnicas e sociais junto com as crianças, princípios e valores para o desenvolvimento não só de um atleta, mas também de cidadãos.

“É uma parceria que temos com a Casa da Criança, onde atuamos para tentar tirar as crianças das ruas e, quem sabe, até formar um grande jogador de futebol. Temos certeza que com o esporte podemos ajudar bastante a sociedade”, disse o empresário e presidente do Instituto, Marcos Tito.

Foram entregues uniformes, meiões, chuteiras e bolas para que as crianças possam ter todo o aparato necessário para crescerem no mundo do esporte.