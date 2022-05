Quem não entregar a declaração até o fim do dia estará sujeito a multa; contribuinte pode enviar documento e depois retifica-lo

publicado em 31/05/2022

Mais de 1 mil votuporanguenses ainda precisam entregar suas declarações de Imposto de Renda até às 23h59 desta terça (Foto: Agência Brasil)

Da redação

Termina nesta terça-feira (31), às 23h59, o prazo para a entrega da declaração do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) e mesmo faltando poucas horas para o fim do prazo, muitos votuporanguenses ainda não cumpriram a obrigação com o fisco. De acordo com a última atualização da Receita Federal, 1 mil contribuintes de Votuporanga estarão sujeitos a multa, caso não apresentem os documentos até o fim do dia.

Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido. E, mesmo que o contribuinte esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se falta algum documento, a recomendação é cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal e fazer as correções necessárias posteriormente.

Até segunda-feira (30), 18.522 votuporanguenses tinham enviado a declaração. A receita espera, até o fim do prazo, o total de 19.539 declarações na cidade.

Quem entregar a declaração incompleta pode, depois, fazer as alterações necessárias sem ser penalizado. Basta, reenviar com os dados corretos, escolhendo a opção de "Declaração Retificadora" na ficha de Identificação do Contribuinte.

Mas é preciso cuidado para um detalhe: depois do final do prazo de entrega, o contribuinte não pode mais alterar o modelo de declaração – simples ou completa. A declaração no modelo completo é mais indicada para quem tem muitas deduções a incluir, como dependentes e gastos com saúde. Já a simples é mais vantajosa para os contribuintes que não têm essas deduções.