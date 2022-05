A homenagem foi uma iniciativa do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura

publicado em 24/05/2022

Representantes da Faculdade Futura de Votuporanga receberam ontem uma Moção de Congratulação da Câmara Municipal (Foto: Assessoria)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou a entrega, na segunda-feira (23), de uma Moção de Congratulação para a Faculdade Futura, em razão da Semana Acadêmica realizada pela instituição de ensino no início do mês. A homenagem foi uma iniciativa do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que participou do evento representando o Legislativo.

A Semana Acadêmica da Futura foi realizada entre os dias 3 e 5 de maio, com palestrantes renomados e com a arrecadação de alimentos para pessoas carentes de Votuporanga.

“A Faculdade Futura fez um evento brilhante nessa Casa de Leis dias atrás e eu tive a oportunidade de representar essa Câmara, onde fiquei surpreso com o nível do evento. Diante da importância da realização da Semana Acadêmica, que aconteceu com o intuito de reunir presencialmente, alunos e professores, depois de um longo período enfrentado, reclusos, devido à pandemia mundial do Covid-19, externamos nossas congratulações aos responsáveis pelo evento, que será um divisor de água para todos os envolvidos”, disse o vereador ao congratular a instituição.

Representando a Futura, o gestor de Políticas Acadêmicas da Futura, Tiago Moreno, utilizou a tribuna para agradecer a homenagem e destacar o papel da instituição em Votuporanga.

“ Estendo essa homenagem a todos os colaboradores que não puderam estar aqui presentes. A Faculdade Futura tem efetiva participação no desenvolvimento da educação e da economia no nosso município, formando profissionais capacitados e cidadãos conscientes do seu papel crítico e construtivo na sociedade. Agradeço a todos pela tão importante homenagem prestada a nossa instituição”, afirmou Tiago Moreno.

