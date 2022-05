Dentre os lotes está um GM/Prisma, ano 2008, avaliado em mais de R$ 23 mil, cujo lance inicial será de apenas R$ 5 mil

publicado em 24/05/2022

Mais de 100 veículos vão à leilão hoje na cidade, dentre eles um Prisma 2008 e várias motocicletas com direito a documentação Foto: Divulgação

Da redação

Mais de 100 veículos apreendidos por questões administrativas em Votuporanga e região irão a leilão nesta terça-feira (24). O certame, promovido pelo Detran, será realizado de forma online e, dentre os lotes de destaque, há até um GM/Prisma, ano 2008, avaliado em mais de R$ 23 mil, cujo lance inicial será de apenas R$ 5 mil.

Serão leiloados lotes com direito à documentação e em fim de vida útil, para desmanches. Quem arrematar terá o veículo sai quitado, sem nenhuma dívida, já que o valor arrecadado no leilão é utilizado pelo departamento, justamente para quitar os débitos do proprietário junto ao Estado.

Osvaldo Leilões . Após a inscrição, o cidadão receberá uma senha para sua participação. Para participar do leilão as pessoas interessadas devem fazer a inscrição no site da empresa responsável, que é a. Após a inscrição, o cidadão receberá uma senha para sua participação.

Além do Prisma, há diversas motocicletas também com direito a documentação, como por exemplo uma Honda/Biz, ano 2001, com lance mínimo de R$ 1,2 mil; uma Honda/Titan, ano 2010, com lance de R$ 2,6 mil e uma Honda/Twister, ano 2003, com cujo lance inicial é de R$1,9 mil.

Já para os ferros-velhos e desmanches os grandes chamarizes são veículos já considerados sucatas, onde há um lote, por exemplo, com mais de 26 mil quilos de peças e veículos destinados à reciclagem, com um lance inicial de R$ 0,10 por quilo.

Cuidados

portal , onde está publicado o edital. Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro e dados dos veículos. É importante ficar atento, ainda, às fotos exibidas nos sites falsos, que trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas. Os leilões são boas opções para se adquirir veículos a preços convidativos, mas é preciso ter cuidado para não cair em sites falsos. O primeiro passo para participar dos leilões oficiais do Detran.SP é acessar o, onde está publicado o edital. Este documento trará dados importantes, como nome e contato do leiloeiro e dados dos veículos. É importante ficar atento, ainda, às fotos exibidas nos sites falsos, que trazem imagens de veículos lavados e estacionados em vagas separadas.