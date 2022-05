Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como foco assegurar a presença de profissionais habilitados

publicado em 20/05/2022

Da redaçãoEntre os dias 23 e 27 de maio, o Crea-SP (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo) realiza a força-tarefa de fiscalização em 15 municípios na região de Votuporanga. Com caráter orientativo e preventivo, a ação tem como foco assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho para garantir a segurança da população.Estão previstas cerca de 200 diligências em Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Castilho, Pontes Gestal, Riolandia, Valentim Gentil, Votuporanga e Parisi. Nesta ação, cinco agentes fiscais identificados atuam em obras, postos de combustíveis, denúncias enviadas pelos canais de atendimento do Conselho e empresas sem registro ou responsável técnico.“Com a força-tarefa esperamos atingir marcas maiores do que as alcançadas em 2021. Para isso, além do objetivo de garantir mais segurança em obras e serviços do Estado, também atuaremos para conscientizar a sociedade sobre a importância de contratar um profissional habilitado na área tecnológica”, ressaltou o gerente regional do Crea-SP, José Paulo Saes.O Crea-SP encerrou o primeiro trimestre de 2022 com 80 mil ações de fiscalização em todo Estado de São Paulo e, até o final do ano, o objetivo é chegar a 400 mil ações. No mesmo período, na região de São José do Rio Preto e Catanduva - contemplada pelos municípios da região de Votuporanga -, o Conselho registrou 3,3 mil ações fiscalizatórias.Em 2021, o Crea-SP realizou 292 mil ações de fiscalização em todo território paulista, superando em mais de 45% a meta estabelecida. Foi um recorde histórico. De 2015 a 2021,?as fiscalizações?do Conselho?aumentaram?cerca de 900%.?O?crescimento?se deve ao uso das tecnologias para apoio às atividades, com pesquisas e apurações remotas, antes dos agentes fiscais irem a campo, e à adoção do modelo das forças-tarefas no Estado.O Crea-SP abre canais em todas as unidades de atendimento para o registro de queixas, além do site; dos telefones 0800 017 18 11 ou 0800 770 27 32 e do e-mail: faleconosco@creasp.org.br.São infrações à legislação profissional: a ausência de responsável técnico em projetos, execuções ou prescrições; obras clandestinas; falta de placa na obra ou de identificação de responsável em atividades sujeitas à fiscalização; produção irregular de material ou insumo aplicáveis na Engenharia, Agronomia e Geociências; e outras situações relacionadas à violação do exercício técnico.