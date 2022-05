Empresa fez a melhor proposta e assumirá os trabalhos no prédio por R$ 8,3 milhões; a empresa terá um ano para concluir a obra

publicado em 20/05/2022

Uma nova empresa, esta de Fernandópolis, deve assumir e retomar a construção do novo Paço Municipal de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Da redaçãoA Prefeitura de Votuporanga, por meio da Comissão Permanente de Licitações, publicou na quinta-feira (19) no Diário Oficial do Município, o resultado da concorrência pública para a contratação de uma empresa para a retomada da construção do novo Paço Municipal, na Av. Sebastião Vaz de Oliveira. As obras estão abandonadas desde o meio do ano passado, quando a construtora responsável pediu a rescisão do contrato, alegando o impacto financeiro provocado pela pandemia do coronavírus.Agora, a Construtora Alpha Vitória Ltda, com sede registrada em Fernandópolis, deve assumir os trabalhos no local. A empresa venceu a licitação ao apresentar uma proposta de R$ 8,3 milhões, recurso que o município já tem em caixa em razão de um financiamento feito na gestão passada.O processo licitatório contempla a “construção parcial” do Centro Administrativo, ou seja, o montante não será suficiente para concluir toda a edificação. A nova empreiteira terá um ano para concluir os serviços, que vão desde a demolição de algumas estruturas já comprometidas pelo abandono da obra, até o plantio de grama em jardins e canteiros.“É um prédio público que não pode ficar paralisado. Tenho que responsavelmente dar uma destinação aquele prédio para não se tornar um elefante branco no município. Ele foi contratado e eu responsavelmente vou terminar aquilo. Tem dinheiro público envolvido nisso”, disse o prefeito Jorge Seba ao anunciar a licitação.As obras foram iniciadas no final de abril de 2016. Com alguma rapidez, os trabalhos avançaram até novembro do mesmo ano, porém, houve uma diminuição nos serviços e em 2017, quando João Dado (PSD) começou a governar, o contrato com a empresa da época foi finalizado por conta dos atrasos e uma nova licitação foi aberta.A empresa vencedora do certame, Carvalho Garcia Construção e Empreendimentos, assumiu a obra por R$ 13,2 milhões. Os serviços pela nova construtora foram iniciados em janeiro de 2020, também com certa celeridade, porém, durante a pandemia, não houve grande avanço e depois foi paralisada. Atualmente, o prédio do novo Paço Municipal está com cerca de 35% da obra executada.Quando for finalmente concluída, a nova Prefeitura irá abrigar toda a área administrativa do Poder Executivo, com expectativa de concentrar em um único espaço todos os setores e, com isso, economizar cerca de R$ 100 mil mensal em aluguéis. A área é de cerca de 5 mil m² distribuídos em cinco andares.