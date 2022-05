Com apenas uma pessoa internada na cidade por causa da doença e sem registrar mortes desde março, população parece ter “relaxado”

publicado em 10/05/2022

Votuporanguenses relaxaram com o abrandamento da pandemia e não estão voltando para completar a vacinação contra a Covid-19 Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redação

Votuporanga nunca esteve tão perto da “normalidade” pré-pandemia como agora. A média de novos casos de Covid-19 segue baixa assim como o número de pacientes que precisam ser hospitalizados em decorrência de complicações causadas pela doença e de mortes, que não são registradas desde março. O último óbito confirmado em Votuporanga foi no dia 11 de abril, porém de uma morte que ocorreu em janeiro e só foi oficializado na data em questão.

Toda essa aparente calmaria, no entanto, tem provocado um efeito negativo na campanha de imunização contra o coronavírus. De acordo com dados obtidos com exclusividade pelo A Cidade junto à Secretaria municipal da Saúde, mais de 28 mil votuporanguenses não voltaram aos postos de vacinação para completar a vacinação contra o vírus.

Conforme a Pasta, há atualmente 5.280 moradores de Votuporanga com a segunda dose do imunizante atrasada, assim como outros 23.460 não procuraram tomar a dose de reforço oferecida pelo Ministério da Saúde, até o momento. A situação liga o sinal de alerta no município tendo em vista a preocupação com novas cepas do vírus, como ocorreu no final do ano passado e início deste ano.

Para tentar diminuir a quantidade de faltosos, a Secretaria de Saúde ampliou a quantidade de postos de vacinação contra a Covid, deixando o imunizante mais próximo de quem precisa o receber. A vacinação segue aberta para todas as pessoas com 5 anos ou mais. No total, dez unidades de saúde possuem doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais e cinco unidades com imunizante para crianças de 5 a 11 anos.

Crianças de 5 a 11 anos podem se vacinar na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João; Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; e Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”, em Simonsen.