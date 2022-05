O investimento é de mais de R$ 8,5 milhões oriundos de convênios firmados com o Governo do Estado, por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari

publicado em 07/05/2022

Os vereadores irão votar na sessão de segunda-feira um projeto de mais de R$ 8,5 milhões para a execução de diversas obras na cidade (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB) pautou três projetos para a sessão de segunda-feira (9), dentre eles, a liberação de recursos para a construção de uma escola no Jardim Carobeiras e outra no Residencial Colinas, uma unidade de saúde no bairro Pacaembu e um CCI (Centro de Convivência do Idoso), no Boa Vista, além de obras de drenagem em diversos bairros.

O investimento é de mais de R$ 8,5 milhões oriundos de convênios firmados com o Governo do Estado, por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Carlão Pignatari (PSDB).

Escolas

Com esses recursos devem ser iniciadas as obras de uma escola estadual e outra municipal. No Colinas será uma unidade do Estado, com 12 salas de aula, para atender 350 alunos em tempo integral, em uma obra orçada em R$ 11 milhões. Já no Carobeiras, próximo ao Jardim Debortole, serão investidos R$ 4 milhões para a construção de uma creche com sete salas para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O montante que será apreciado pelos vereadores contempla o que está previsto para ser executado das duas obras ainda neste ano.

Unidade de saúde

Já o projeto para a construção de uma unidade de saúde no bairro Pacaembu está orçado em cerca de R$ 835 mil. A construção pretende levar atendimento médico para mais de 2,2 mil famílias da região.

CCI

O projeto também prevê a construção de um CCI no bairro Boa Vista. Serão investidos R$ 950 mil, sendo R$ 765 mil do Governo do Estado e mais R$ 185 mil de recursos próprios do município.

Drenagem

O restante do recurso, R$ 500 mil, é para obras de drenagem urbana a ser realizada nos bairros Jardim Orlando Mastrocola, Parque Santa Felícia, Simonsen, Jardim Alvorada e Pozzobon.

