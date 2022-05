A liberação da emenda foi confirmada por um ofício enviado pelo gabinete do deputado para a Prefeitura

publicado em 25/05/2022

O deputado federal, Baleia Rossi, destinou uma emenda de R$ 300 mil ao município para o custeio no setor de saúde (Foto: Assessoria)

Da redação

O deputado federal Baleia Rossi (MDB) enviou para Votuporanga uma emenda de R$ 300 mil para o custeio no setor de saúde do município. O recurso foi solicitado pelo prefeito em exercício, Cabo Valter (MDB), junto com os vereadores da bancada do MDB (Valdecir Lio, Nilton Santiago e Daniel David).

A liberação da emenda foi confirmada por um ofício enviado pelo gabinete do deputado para a Prefeitura. O montante deverá ser empregado como incremento na atenção primária do setor de saúde que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.

“Meu agradecimento ao deputado federal Baleia Rossi por auxiliar Votuporanga nesse momento tão importante. Essa conquista só foi possível graças a articulação da bancada do MDB, Valdecir Lio, Nilton Santiago e Daniel David e nosso presidente do diretório municipal do MDB José Antonio Tatai. Seguimos trabalhando para melhorar os serviços públicos prestados a nossa população”, comemorou Cabo Valter.