A artista disputou o “paredão” com Gustavo e Eliezer e acabou levando a pior

publicado em 11/04/2022

A cantora e atriz votuporanguense, Linn da Quebrada, foi eliminada com 77% dos votos (Foto: Reprodução/Globo)

Da redação



A cantora e atriz votuporanguense, Linn da Quebrada, foi a 12ª eliminada do BBB22. No “paredão” com Gustavo e Eliezer, ela recebeu 77,6% do voto público e deixou a casa, enquanto Gustavo obteve 16,66% dos votos e Eliezer 6,74%.

O discurso de Tadeu Schmidt foi rápido, visto que, após a saída da sister da casa, ainda houve Prova do Líder e mais uma formação de Paredão.

“"Você disse um dia desses que sempre sonhou com a possibilidade do Brasil torcer por alguém como você. Por que o Brasil não torceria por alguém como você? Eu acredito que você conseguiu. Que as pessoas torceram por você ou contra você pelo que fez dentro dessa casa, e só. Eu acredito que você conseguiu. Por sua causa, o Brasil inteiro sabe, não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. Por sua causa, não tem mais desculpa para errar o artigo. É a travesti. E não alguma palavra pejorativa. Quem é capaz de medir o quanto esses erros mexeram com as pessoas aqui fora, o quanto definiram trajetórias aí dentro. Não foi só o Junior que você matou, Lina, você matou também um bocado de preconceitos. E para conseguir isso, Linn não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor, inteira, por inteiro, inteiramente. Não sei se vocês perceberam, mas hoje foi diferente. Hoje não teve suspense, hoje era dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina”, discursou Tadeu, rapidamente.

Lina saiu tristonha, olhando todos os lugares da casa. No encontro com Tadeu, Lina disse: “Não consigo entender, só consigo sentir que fui tão eu ali dentro. Muito triste por sair, porque queria viver mais disso tudo”. “Você foi campeã desde o momento que pisou naquela casa e a gente só tem a agradecer sua participação no BBB22”, disse Schmidt.

