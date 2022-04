As doses dos imunizantes contra gripe, sarampo e Covid-19 estarão disponíveis neste sábado (30) das 8h às 16h

publicado em 28/04/2022

Cada campanha tem um público alvo específico; ‘Dia D de Vacinação’ acontece neste sábado (30) em todas as unidades de saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O “Dia D de Vacinação” acontece neste sábado (30) em todas as unidades de saúde de Votuporanga. Das 8h às 16h, as unidades estarão abertas com doses de vacinas contra gripe, sarampo e Covid.

Cada campanha tem um público alvo específico e para quem for se imunizar contra a Covid-19 é necessário se atentar às unidades que possuem doses para cada faixa etária, já que nem todas são pontos de vacinação.



Confira abaixo:

Gripe

No caso da campanha de vacinação contra a gripe, as doses estão disponíveis em todas as unidades para idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da Saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses e 29 dias).

A vacina contra a influenza é trivalente e composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos de gripe no final do ano passado. O imunizante é uma das medidas de prevenção mais importantes para proteger contra a doença, além de contribuir na redução da circulação viral na população, bem como suas complicações e óbitos, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco.

Sarampo

A campanha de vacinação contra o sarampo é voltada para trabalhadores da Saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade (quatro anos, 11 meses de 29 dais) e também tem doses disponíveis em todas as unidades. Segundo orientações do Documento Técnico emitido pelo Governo do Estado, a vacinação das crianças contra o sarampo será de forma indiscriminada, ou seja, todas as crianças desta faixa etária receberão uma dose da vacina.

O sarampo é uma doença infecciosa, aguda, transmissível e extremamente contagiosa, podendo evoluir com complicações e óbito, particularmente em crianças menores de um ano de idade.

Apesar dos esforços empreendidos desde o início do programa de eliminação da doença, nos últimos anos, casos de sarampo têm sido reportados em várias partes do mundo e segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), muitos países permanecem endêmicos para o sarampo, principalmente, aqueles com baixa cobertura vacinal e com bolsões de não vacinados. É o caso do Brasil, que desde 2018 vem registrando surtos de sarampo, e desde 2019, voltou a ser endêmico para esta doença, o que levou à perda do certificado de país livre do sarampo.

Covid

A vacinação contra a Covid-19 é aberta a todas as pessoas com cinco anos ou mais. No total, dez unidades de saúde possuem doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 12 anos ou mais e cinco unidades com imunizante para crianças de cinco a 11 anos.

Crianças de cinco a 11 anos: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João; Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; e Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”, em Simonsen.