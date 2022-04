Cidade

Primeira edição do Parque das Artes ocorre neste sábado e domingo

Evento pretende reunir uma mescla do já conhecido 'Food Parque' com feira de artesanato, no Parque da Cultura

publicado em 09/04/2022

Evento será realizado no Parque da Cultura (Foto: A Cidade) Neste final de semana, a Secretaria da Cultura e Turismo estreia mais uma novidade como opção de momento de lazer para as famílias votuporanguenses. A primeira edição do Parque das Artes pretende reunir num só espaço manifestações artístico-culturais, uma mescla do já conhecido 'Food Parque', com trailers de comidas de diversos tipos estacionados na Avenida Ângelo Bimbato, e também uma feira de artesanato, que será realizada dentro do Parque da Cultura.



O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Associação dos Feirantes, empresários do setor culinário e grupo de artesãos locais. “A intenção é oferecer uma ampla e diversificada opção na área da culinária, artesanato e atrações musicais, além de brinquedos infláveis para as crianças”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaína Silva.



A programação começa às 16h, no sábado e domingo. As apresentações musicais no primeiro dia serão a Banda Musical Zequinha de Abreu e a cantora Laura Moon, e, no domingo, o cantor Guilherme de Almeida apresentará o show "Violão e Voz" e o Coral de Violas, "A Voz do Sertão".

