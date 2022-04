A agenda cultural deste fim de semana em Votuporanga traz shows e atrações de gastronomia, artesanato, entre outras apresentações, todas promovidas pela Secretaria da Cultura e Turismo

publicado em 06/04/2022

Nesta sexta-feira (8), haverá apresentação do grupo São Paulo Big Band na Concha Acústica; no sábado (9) e domingo (10) ocorrerá o Parque das Artes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A agenda cultural deste fim de semana em Votuporanga traz shows e atrações de gastronomia, artesanato, entre outras apresentações, todas promovidas pela Secretaria da Cultura e Turismo.O primeiro espetáculo da agenda ocorre nesta sexta-feira (8), a partir das 20h, na Concha Acústica, com o show "Brasil: 1922 a 2022", do grupo São Paulo Big Band. A atração, que é uma homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, é fruto de uma parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e realização do iCult (Instituto de Cultura e Cidadania).Outra novidade é o "Parque das Artes", um espaço criado pela Prefeitura que reunirá manifestações artístico-culturais no Parque da Cultura. Além disso, o público poderá conferir mais uma edição do “Food Parque”, em que os trailers estarão estacionados na avenida Ângelo Bimbato; e também uma feira de artesanato, tudo realizada no Parque da Cultura.O evento, que é uma parceria entre Prefeitura de Votuporanga, Associação dos Feirantes, empresários do setor culinário e grupo de artesãos locais, irá oferecer diversas opções na área da culinária, artesanato e atrações musicais, além de brinquedos infláveis para as crianças.As apresentações musicais, no sábado, serão da Banda Musical Zequinha de Abreu e a cantora Laura Moon. Já no domingo, o cantor Guilherme de Almeida apresentará o show "Violão e Voz", além do Coral de Violas "A Voz do Sertão".A partir deste sábado e domingo, a Secretaria da Cultura e Turismo promoverá a reabertura, aos finais de semana, da Biblioteca Municipal "Castro Alves" e do Museu "Edward Coruripe Costa", com atendimento das 15h às 20h. Durante a semana, o funcionamento é de terça a sexta-feira, das 7h30 às 17h; às segundas são realizadas manutenções nos espaços.