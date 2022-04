Quem quiser doar para a campanha pode deixar os cobertores e/ou peças de roupa no Fundo Social ou na loja ‘Roupas Solidárias’

publicado em 19/04/2022

Lançamento da Aquece Votu, no Parque da Cultura, teve a presença do vereador Jura, prefeito Jorge Seba e a primeira dama Rose Seba (Foto: A Cidade)

Pedro Spadoni

A caída da temperatura em Votuporanga no último fim de semana é sinal de que o frio está chegando ao município. Pensando naqueles em situação de vulnerabilidade social que têm acesso limitado a agasalhos e cobertores e nas entidades assistenciais que os atendem, a Prefeitura de Votuporanga lançou, na manhã de segunda-feira (18), a campanha Aquece Votu para arrecadar doações para essa parte da população. O evento foi realizado no Centro de Cultura e Turismo, no Parque da Cultura.

A ideia é começar a arrecadação para quando o “friozão” chegar ao município, o Fundo Social de Solidariedade e as entidades já tenham peças em mãos para distribuírem às pessoas que precisarem. É o que explicou a primeira dama Rose Seba, presidente do Fundo Social, que realiza a campanha, em entrevista ao jornal A Cidade.

“Como já deu uma esfriada nesse último fim de semana, decidimos já lançar a campanha para que a população de Votuporanga nos ajude. Fazendo [a campanha] antes, quando o frio chegar já vamos ter em mãos cobertores e agasalhos para poder repassar a todos aqueles que precisarem. A gente sempre está aqui tentando fazer o melhor para eles”, disse.

Além da primeira dama, estavam presentes no evento o prefeito Jorge Seba (PSDB), o vereador Jura (PSB), representando a Câmara Municipal, e os representantes de entidades assistenciais do município e da Santa Casa de Votuporanga.

Como vai funcionar

Quem quiser doar, pode comparecer ao Fundo Social de Solidariedade, que fica na Prefeitura de Votuporanga, na rua Pará, nº3.227, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. O “Roupas Solidárias”, outro ponto de arrecadação, atende das 9h às 17h, na rua Pará, nº 3.252 (em frente à Prefeitura e ao lado da Secretaria de Direitos Humanos).

Já quem tiver interesse em doar, mas não tiver como levar as peças até o Fundo Social, pode ligar para lá (17 3405-9700, ramal 9742) para pedir para buscarem.

A campanha

Em entrevista à reportagem, o prefeito ressaltou o histórico voltado à solidariedade que a população de Votuporanga tem.

“A população sempre procura ajudar quem mais precisa, mas nós precisamos ter um chamamento no formato certo. O Fundo Social, por meio da Rose, vem de encontro a essas necessidades e está fazendo essa campanha agora. A Aquece Votu nada mais é que fazer um chamamento e congregar todas as entidades assistenciais do município com os clubes de serviço e a sociedade civil, para alertar sobre o momento que está vindo [a frente fria]. A campanha não oferece apenas esse cuidado com a parte material, mas também o afeto. [O intuito da Aquece Votu é] trazer a essas pessoas um pouco de afeto para que elas possam se sentir mais valorizadas”, disse Seba.