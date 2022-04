Obras, orçadas em R$ 849 mil contemplam pavimentação, drenagem e iluminação da via que dará origem ao primeiro anel viário

publicado em 20/04/2022

Após a movimentação de cerca de 30 mil metros cúbicos de terra, transposição do Córrego do Curtume entra na reta final (Foto: A Cidade)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga abriu o processo de licitação para a contratação de uma empresa que atuará na conclusão do prolongamento da Avenida Mário Pozzobon, na interligação com a Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira. Com um investimento estimado em R$ 849 mil, as obras contemplam a pavimentação da via, drenagem e instalações elétricas, dando origem ao primeiro anel viário da cidade.

A concorrência, do tipo menor preço, ocorrerá no dia 19 de maio, data limite para a entrega dos envelopes com as propostas das empresas interessadas na obra. A abertura dos envelopes está programada para às 14h, na sala de licitações da Prefeitura.

A empresa vencedora do certame terá o prazo de 90 dias, a partir da assinatura da ordem de serviço, para concluir a obra, que é tida como como um dos principais investimentos no setor de mobilidade urbana de Votuporanga. Os trabalhos foram iniciados em julho de 2019, com a transposição do Córrego do Curtume, e seguem agora com o aterro e terraplanagem.

A reportagem do A Cidade esteve ontem no local para conferir o andamento dos serviços. Uma das “pistas” da avenida já está praticamente nivelada com a Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira. A empresa contratada para o aterramento agora foca os esforços na outra faixa, para que ambas possam receber a pavimentação posteriormente.

Essa é uma das obras de prioridade de governo do prefeito Jorge Seba devido à importância deste novo acesso para melhoria da mobilidade urbana.