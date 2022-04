Inscrições terminam no dia 20 de abril e início das aulas é no dia 26 do mesmo mês

publicado em 11/04/2022

Objetivo é colaborar com quem busca por emprego; inscrições terminam no dia 20 de abril e início das aulas é no dia 26 do mesmo mês (Foto: Reprodução/Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

As Secretarias de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga e do Estado de São Paulo, em parceria, estão com inscrições abertas para o "Meu Emprego - Trabalho em Equipe" até o dia 20 de abril.O programa, que tem como objetivo instruir e preparar o trabalhador que está em busca por um emprego compatível de acordo com seus interesses, habilidades e qualificação profissional, disponibiliza 30 vagas. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 15h, no Centro do Empreendedor, que fica na rua Barão do Rio Branco, nº 4.497.O público-alvo do programa são pessoas desempregadas, maiores de 16 anos, jovens em busca do primeiro emprego, pessoas que buscam recolocação no mercado de trabalho, incluindo os beneficiários do seguro-desemprego. Para a inscrição, é necessário que os candidatos apresentem documentos pessoais, como CPF e RG ou CNH, além da Carteira de Trabalho (número do PIS) e Título de Eleitor.As aulas, que totalizam uma carga de 36 horas, ocorrerão no próprio Centro do Empreendedor de 26 de abril a 02 de junho e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h.Nesses encontros, será utilizada uma técnica canadense que forma times entre os participantes para que troquem entre si experiências e busquem, em conjunto, por emprego ou ocupação. Também ocorrerão diversas dinâmicas para elevar a autoestima e a motivação, além de técnicas de direcionamento para o mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades.Dentre os temas abordados, estarão: desenvolvimento de currículos, técnicas de procura de emprego, entrevistas, planejamento financeiro, consultoria sobre empreendedorismo, entre outros.A Prefeitura de Votuporanga, como forma de incentivo à geração de emprego e renda, lançou recentemente a plataforma "Emprega Votu", um serviço on-line da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que permite o cadastramento de currículos, vagas de emprego e informações para empreendedores. A ideia, segundo a Administração, é facilitar a busca por vagas de emprego, no caso das pessoas, e mão de obra qualificada, no caso das empresas.As pessoas podem disponibilizar seus currículos, contendo informações pessoais, contatos, experiências, qualificações entre outros requisitos que poderão ser consultados por empresas ou então se candidatarem a vagas de seus interesses oferecidas pelas próprias empresas, as quais também podem procurar por candidatos, filtrando perfis de acordo com o que desejam. Todo processo de divulgação é protegido pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).A plataforma pode ser acessada através dos sitese daclicando em "Serviços ao Cidadão" e, em seguida, no ícone "Emprega Votu" ou QR Code disponível em peças publicitárias.Para mais informações o telefone da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o (17) 3406-1488.