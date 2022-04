A votuporanguense Nayara Saloa Thomaz Garcia Feijó saiu durante o feriado de Páscoa e quando retornou encontrou a casa revirada

A votuporanguense Nayara Saloa Thomaz Garcia Feijó encontrou a casa revirada e teve alimentos saqueados no bairro Colinas (Fotos: Arquivo Pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brDo dia para a noite a votuporanguense Nayara Saloa Thomaz Garcia Feijó se viu sem nada e sem perspectivas. Isso porque ao passar o feriado na casa de familiares em um município vizinho, quando retornou encontrou a sua casa revirada e saqueada por bandidos, que levaram tudo que ela tinha, até os alimentos.Sua casa fica no bairro Colinas, zona Norte do município, onde mora com suas três filhas, de 16, 14 e 11 anos, e a preocupação maior fica por conta da alimentação das meninas. Foi nesse sentido que as amigas da jovem decidiram levantar uma rifa para arrecadar fundos e conseguir reabastecer a geladeira.“Levaram todas as misturas das minhas filhas, tudo. Como estou desempregada fico como bolsista na escola, naquele projeto da Prefeitura (Votuporanga em Ação). Estou precisando repor os alimentos, que é o essencial, o resto nós recuperamos aos poucos depois”, disse ela.Além de levarem comidas, os bandidos também furtaram roupas, rasgaram os materiais escolares de suas filhas, quebraram móveis e levaram o botijão de gás, um notebook, uma politriz, uma TV e também produtos de higiene. O caso foi registrado na Polícia Civil de Votuporanga e será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais).Comovidas com a situação, Denise e Cristina, que são amigas de Nayara decidiram então criar uma rifa com vários prêmios. Quem puder ajudar pode entrar em contato por meio dos números (17) 99671-6139 ou (17) 99172-9584. A família também aceita qualquer tipo de doação de alimentos básicos.