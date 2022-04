Ação atendeu instituições e percorreu bairros periféricos da cidade, levando alegria em forma de chocolate para famílias carentes

publicado em 19/04/2022

Centenas de ovos de chocolate foram distribuidos em toda cidade (Foto: Divulgação)

Da redaçãoO Instituto Marcos Tito desenvolveu mais uma ação social neste feriado prolongado de Páscoa. A organização, comandada pelo empresário de futebol, Marcos Tito, distribuiu mais de 1,7 mil ovos de Páscoa para crianças de instituições filantrópicas e bairros carentes de Votuporanga, levando alegria em forma de chocolate para muitas famílias que não teriam condições de celebrar a data.A ação começou na quinta-feira (14), com a entrega de 100 ovos de chocolate na Casa da Criança. No dia seguinte mais 100 ovos foram entregues para as crianças atendidas no projeto do Mário Covas, que acontece em parceria com o instituto, Prefeitura de Votuporanga e a Secretaria de Esportes e Lazer.Já no domingo de Páscoa, a chamada Carreta da Alegria passou por diversos bairros levando ovos para o Distrito de Simonsen e bairros periféricos como o São Cosme e Damião, Pró-povo, Matarazzo, Sonho Meu, São João e Paineiras.“Já fiz ações semelhantes no Dia das Crianças e no Natal, mas confesso que dessa vez, ao ver a alegria das crianças, fiquei ainda mais emocionado. Uma mãe me parou e emocionada nos agradeceu, pois o filho dela tinha pedido um ovo de Páscoa e ela não tinha condições de comprar, então nos agradeceu por termos lembrado deles. Esse é o real objetivo do Instituto, não apenas atuar no ramo do futebol, mas participar da vida da comunidade e colaborar com ela”, disse o empresário Marcos Tito.