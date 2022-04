Principal instituição de ensino da região possui uma megaestrutura que já formou milhares de profissionais atuantes em todo país

publicado em 30/04/2022

Com uma estrutura de encher os olhos, a Fundação já ajudou a formar milhares de pessoas que atuam em todo o Brasil (Foto: Foco Studio)

Da redação

A Fundação Educacional de Votuporanga, mantenedora da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e do Colégio Unifev, celebra neste sábado (30) 56 anos de história. Com sua megaestrutura – cerca de 40 mil m² de área construída, divididos em dois campi (Centro e Cidade Universitária) -, a principal instituição de ensino da região é responsável pela formação de milhares de profissionais, das mais variadas áreas, que atuam em todo país.

Ao longo desta trajetória, a Unifev se tornou referência nacional, graças a uma gestão séria e transparente, onde a administração é exercida por uma Diretoria Executiva, composta por representantes de todos os setores comunidade, que estão hoje sob o comando do diretor-presidente, Douglas José Gianoti.

Com mais de 60 ofertas de cursos de graduação e pós-graduação, centenas de atividades de extensão presenciais e online, além de diversos outros serviços prestados, gratuitamente, à comunidade, hoje a Fundação é responsável por movimentar, significativamente, setores importantes da economia local, como alimentação, vestuário, transporte e imobiliário. Todo esse crescimento permitiu que, ao longo dos anos, profissionais e estudantes, vindos de diferentes regiões do Brasil, conhecessem Votuporanga e, nela, construíssem um lar.