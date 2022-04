A empresa, que tem mais de 200 unidades no país, fechou as portas na cidade

publicado em 05/04/2022

A Eletrosom, empresa com mais de 200 unidades espalhadas pelo país, fechou as portas em Votuporanga depois de pouco mais de um ano (Foto: A Cidade)

Da redação

Mais uma grande rede de lojas encerrou suas atividades em Votuporanga nos últimos dias. Depois da Casa Shopping, agora a Eletrosom, empresa com mais de 200 unidades no país, fechou as portas na cidade.

Inaugurada em fevereiro do ano passado, na rua Amazonas, entre as ruas Itacolomi e Tocantins, a loja, especializada em eletrodomésticos, móveis e materiais de informática, chegou com promoções e algumas campanhas especiais, o que chamou a atenção da população, mesmo em um período considerado crítico do ponto de vista econômico, por conta da pandemia.

A unidade votuporanguense foi a quarta a ser instalada no Estado de São Paulo. Na ocasião, os responsáveis pelo estabelecimento afirmaram que optaram por abrir uma unidade no município por conta do seu valor estratégico e logístico na região.