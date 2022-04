Ação ocorrerá entre os dias 25 e 27 de abril, das 18h às 22h; orientação é para que os moradores deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre nas residências

publicado em 20/04/2022

É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Vigilância Ambiental, da Secretaria da Saúde de Votuporanga, segue promovendo ações no combate ao avanço dos casos de Dengue no município. Até o momento mais de 4,8 mil casos foram registrados neste ano e outros 1,5 mil estão em investigação. Além disso, a Dengue já causou também três óbitos sendo dois homens, de 75 e 59 anos, com comorbidades; e uma criança, menino de 3 anos, também com comorbidade.Entre as ações de combate ao avanço da doença no município, a Secretaria Municipal da Saúde realiza na próxima semana, entre os dias 25 e 27 de abril, a nebulização veicular noturna, em parceria com a Sucen, nas ruas dos bairros Palmeiras I, Monte Alto, Matarazzo e Cecap II. A ação é realizada sempre das 18h às 22h.A responsável pela Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Fernandes, destaca a importância da ação."O trabalho para combater a Dengue é realizado constantemente e, nos lugares em que os índices de casos positivos e suspeitos são grandes, intensificamos as nossas ações com o bloqueio de controle de criadouros e depois a nebulização".Durante a nebulização, não há necessidade de que os moradores fiquem para o lado de fora de suas casas, mas que deixem portas e janelas abertas para que a fumaça entre para poder eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypit, pois são elas que fazem o Repasto Sanguíneo, que é a sucção do sangue no ser humano e, assim, fazer com que ocorra o amadurecimento dos ovos. Importante é que a população proteja frutas e alimentos, comedouros e bebedouros de animais de estimação e gaiolas de pássaros.Como medidas preventivas, a Vigilância Ambiental orienta a população a manter os cuidados permanentemente em seus domicílios, como deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d'agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais com água, bucha e sabão.Ao surgimento dos primeiros sintomas, como febre, dor muscular, articular e de cabeça, ao redor dos olhos, enjoo, vômito e perda de apetite e paladar, os munícipes devem procurar a unidade de saúde mais próxima ou unidades de pronto-atendimento imediatamente.A população pode denunciar terrenos e imóveis com lixo, entulhos e outros, por meio dos telefones (17) 3406-3175 ou 0800-770-9786. Não é necessário se identificar, apenas informar endereço completo do local.