Capacitação tem parceria com Senar, Comtur e Sindicato Rural de Votuporanga; realização será de 25 a 28 de abril com aulas teóricas e práticas

publicado em 01/04/2022

As vagas, limitadas, se efetivam por ordem de recebimento do cadastro (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sindicato Rural de Votuporanga e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo, realizará o curso "Meliponicultura – Criação de Abelhas sem Ferrão" de 25 a 28 de abril, das 8h às 18h, com aulas teóricas e práticas. Interessados a partir de 18 anos podem efetuar inscrição. As vagas, limitadas, se efetivam por ordem de recebimento do cadastro.O curso, com carga total de 32 horas, será ofertado com aulas teóricas nos dias 25, 26 e 27 de abril no Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali" (Parque da Cultura) e, no último dia do curso, 28 de abril, a parte prática ocorrerá na Chácara Nosso Lar (Rodovia Miguel Jabur Elias). Serão abordados assuntos como a legislação da Meliponicultura, principais espécies de produtos e abelhas que não possuem ferrão, utilidade desse cultivo, materiais de trabalho, entre outros.Algumas das principais espécies de abelhas que não possuem ferrão são Jatai, Mandaçaia, Mandaguari, Manduri, Marmelada, Mirim ou Plebeia, Tubuna e Uruçu Amarelo e podem originar produtos como cerume, mel, pólen e própolis.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670.