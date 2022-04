A Alvinegra precisa sair com a vitória de São José do Campos, em cima do time da casa, e torcer por um resultado negativo do União Suzano

publicado em 23/04/2022

A Votuporanguense encara hoje, às 15h, a equipe do São José valendo a classificação para a semifinal (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Votuporanguense joga neste sábado (23), literalmente, um tudo ou nada no último jogo da segunda etapa do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe viajou até São José dos Campos para enfrentar a equipe da casa, da qual precisa arrancar um resultado positivo e aguardar o outro jogo da rodada para garantir a ida à semifinal do torneio.

O time precisa fazer seu dever de casa na partida de logo mais às 15h, e esperar que o União Suzano, adversário direto do CAV na disputa da vaga, perca ou empate, diante do Comercial, em Ribeirão Preto, que já está classificado e vai para a partida com um time misto, já que nove jogadores estão pendurados e o técnico José Francisco de Oliveira, já afirmou que não irá os colocar em campo.

A Votuporanguense é a terceira colocada, com seis pontos, seguida do São José (quarto colocado), que está com três pontos. O Comercial, já classificado, é o líder com 11 pontos, e o Usac o atual vice-líder da chave tem sete pontos.

Foi no meio de todas essas possibilidades e a expectativa de que a Votuporanguense conquiste a classificação, que a equipe se preparou. A equipe embarcou para São José na sexta-feira pela manhã.

“Expectativa de um comportamento de muita concentração, respeito e entrega, para podermos buscar essa classificação, que depende de nós e do outro jogo da nossa chave. Porém antes de tudo, temos que fazer uma partida em que não podemos cometer erros zero, levar humildade e um mental muito forte”, disse o técnico da Votuporanguense, Rodrigo Cabral.

O técnico poderá contar com o retorno do zagueiro Paulo Henrique para reforçar a equipe, após cumprir suspensão na partida diante do Comercial, e terá força máxima para a partida.

