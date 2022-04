Serão dois dias de atividades, de manhã e a tarde, voltadas ao tema

publicado em 01/04/2022

A Apae de Votuporanga preparou uma programação voltada para colaboradores, atendidos com autismo e seus familiares (Foto: Reprodução/redes sociais)

Pedro Spadoni

Começa nesta sexta-feira (1) a programação especial montada pela Apae de Votuporanga para celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado oficialmente no sábado (2). Serão dois dias de atividades, de manhã e a tarde, voltadas ao tema.

"Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam TEA (Transtorno do Espectro Autista)", divulgou a Apae.

Programação

Nesta sexta, às 15h, a entidade promove um tour pela “Meu Mundo Azul”, sua sala sensorial. A atividade é voltada para os colaboradores da Apae e graduandos dos cursos de Pedagogia e Psicologia da Unifev.

Já no sábado, às 9h, acontece o “Café com TEA”, com a dra. Ludmila Gomes Maia Santis. Diferente do tour pela sala sensorial, esse café é pensado para famílias e indivíduos com o transtorno que são atendidos pela Apae.

A data

Estabelecida em 2007, a data tem por objetivo difundir informações para a população sobre o autismo e, assim, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno.

Os transtornos do espectro autista aparecem na infância e tendem a persistir na adolescência e na idade adulta. Na maioria dos casos, eles se manifestam nos primeiros cinco anos de vida. As pessoas afetadas por esses transtornos frequentemente têm condições comórbidas, como epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O nível intelectual varia muito de um caso para outro.

Embora algumas pessoas com TEA possam viver de forma independente, existem outras com deficiências severas que precisam de atenção e apoio constante ao longo de suas vidas. As intervenções psicossociais baseadas em evidência, tais como terapia comportamental e programas de treinamento para pais, podem reduzir as dificuldades de comunicação e de comportamento social e ter um impacto positivo no bem-estar e na qualidade de vida de pessoas com TEAs e seus cuidadores.