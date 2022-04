Os estudantes da escola estadual Cícero têm frequentado as aulas junto às baratas, conta aluno, com exclusividade ao A Cidade

publicado em 30/04/2022

Após as pancadas de chuva, as baratas invadiram as salas de aula da escola estadual ‘Profº Cícero Barbosa Lima Junior’, em Votuporanga (Fotos: Arquivo pessoal)

Pedro Spadoni

Após as pancadas de chuva, que caíram sobre Votuporanga no começo desta semana, as baratas invadiram as salas de aula da escola estadual “Profº Cícero Barbosa Lima Junior”, em Votuporanga. É o que conta um aluno, que preferiu não se identificar, numa entrevista exclusiva ao jornal A Cidade.

De terça-feira (26) até ontem, ele disse que viu um inseto andando pelo cabelo de uma aluna, outra saindo da mochila de um aluno e outra andando no chão em direção ao pé de uma professora. “A situação está super complicada. Só ontem [anteontem, no caso], vi quatro baratas e matei duas”, contou.

A situação

Os insetos apareceram depois das pancadas de chuva que caíram sobre a cidade na terça, contou o aluno. “Na quarta-feira [27] cedo, só tivemos a última aula, porque as classes estavam alagadas. Quando choveu, escorreu sujeita pelas paredes. Ficaram limpando praticamente durante todos os horários”, disse o estudante, cuja irmã também estuda na escola estadual e presenciou os impactos da chuva por lá.

O aluno também falou sobre como seus colegas e ele se sentiram quando as baratas começaram a aparecer nas salas de aula da escola. “Os alunos estão bastante bravos e enojados com a situação. Eu fiquei em choque e perdi até o apetite. Nós conversamos com a vice-diretora, mas ela falou que, infelizmente, não pode fazer nada e não sabe até quando vai essa situação”, relatou.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com José Aparecido Duran Netto, dirigente da Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, que fica ao lado da escola, para pedir um posicionamento sobre a situação.

Duran disse que os insetos não apareceram na Diretoria, nem reclamações sobre esse problema, que acredita que pode ter sido causado por conta da reforma pela qual a escola está passando. “Acredito que isso seja uma situação pontual na escola, por terem mexido em alguma parte do esgoto. Como é uma reforma muito grande, podem ter mexido em algum criadouro”, disse.

O dirigente também disse não saber no que foi mexido pelos trabalhadores nesta semana, mas apontou que a reforma é de grandes proporções e descartou a necessidade de dedetizar o espaço. “Não adianta dedetizar nesse momento, porque devem ter mexido em algum lugar por conta da reforma, que é muito grande e está mexendo nas estruturas [da escola]”, explicou.