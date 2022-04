Gabriela Coelho, estudante no 9º período, foi a 3ª colocada na competição que recebeu 50 projetos de profissionais de todo o país

publicado em 14/04/2022

O projeto de Gabriela Coelho alcançou a terceira colocação na competição, que recebeu 50 projetos de profissionais e estudantes do país todo (Fotos: Divulgação)

A aluna Gabriela Coelho do nono período do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev foi semifinalista do concurso “Centenário da Semana de 22”, realizado pela loja Mobília 22, sediada em Votuporanga. O projeto desenvolvido pela universitária alcançou a terceira colocação na competição, que recebeu um total de 50 projetos de profissionais e estudantes nas áreas de arquitetura e design de interiores de todo o país.Gabriela contou que, apesar de não ter passado para a etapa final do concurso, o resultado foi surpreendente. “Sempre fui encantada pela Semana de Arte Moderna, pois foi uma manifestação cultural importantíssima para a nossa história. Sem dúvidas, ter a oportunidade de homenagear esse marco foi um grande incentivo para que eu continue estudando, pesquisando e aprimorando os meus trabalhos com arquitetura”, disse.O projeto apresentado pela estudante traz referências diretas de arquitetos modernistas, como Lina Bo Bardi, Oscar Niemeyer e Le Corbusier. “O ambiente apresenta características específicas do movimento, como a janela em fita e os pilotis. A paleta de cores foi inspirada na Tarsila do Amaral e toda decoração pertence ao mercado nacional”, explicou.Para a coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Instituição, a professora Poliana Risso Ueda, é sempre um orgulho ter alunos como destaque. “Todo o corpo docente da Unifev está muito feliz com o resultado alcançado pela Gabi. Para nós, é muito importante que os estudantes se sintam engajados para participarem de desafios como esse”, finalizou.No início deste ano, a Mobília 22 realizou um concurso criativo em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna, mais conhecida como “Semana de 22”. Os participantes das áreas de arquitetura e design de interiores, vindos de todo o país, apresentaram projetos de interiores em 3D inspirados na data.