O encontro reunirá produtores rurais de toda a região e mais de 30 empresas do setor “Agro”, em um dia de negócios e aprendizado

publicado em 19/04/2022

Luciano Panzanela esteve na Cidade FM e fez o convite para o evento; grande estrutura foi montada para receber os convidados (Foto: A Cidade/Divulgação)

Da redação

Votuporanga será sede nesta terça-feira (19) de uma das maiores feiras agropecuárias do Noroeste Paulista: o 3º Dia de Campo & Feira Agrícola Panza, promovido pela Panza Agropecuária dos empresários Nelson Augusto e Luciano Panzanela. O encontro reunirá produtores rurais de toda a região e mais de 30 empresas do setor “Agro”, em um dia de negócios e aprendizado.

O evento, que já entrou para o calendário oficial dos homens e mulheres do campo, sofreu uma pausa durante a pandemia e retorna agora com ainda mais força, buscando transformar Votuporanga em um centro de referência também do Agro.

“Agora, com a população vacinada e os índices de Covid caindo drasticamente podemos voltar ao que chamamos de vida normal e percebemos que a pandemia veio, ocasionou muitas fatalidades, mas não parou a humanidade. A gente sentiu uma vontade muito grande das empresas de continuar, dos visitantes, dos clientes e dos amigos de estarem lá conosco, o que nos motivou muito para fazer essa terceira edição, que já é maior do que o dobro do que a edição anterior”, disse Luciano Panzanela, em entrevista à Cidade FM.

A feira, que terá entrada franca está programada para começar às 8h, com demonstração de melhoramento genético, palestras, apresentação de animais e muitas outras atrações.

“Vamos ter uma palestra importantíssima que vai falar sobre a relevância do Agro e do meio ambiente, de como a gente conjuga as duas coisas e como o Agro pode ser também favorável ao meio ambiente. Estamos tentando levantar aqui um polo para que Votuporanga seja um centro de região da agropecuária. Então teremos palestras, demonstrações de melhoramento genético da raça nelore e 34 empresas expositoras, que estarão oferecendo seus serviços e produtos em preços e condições promocionais que só são encontradas lá na feira e no final agrega todo mundo de forma que seja vantajoso para quem está vendendo e para quem está comprando”, completou o empresário.