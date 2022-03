Programa, que oferece bolsa de R$ 1 mil e qualificação, está com 4,3 mil vagas na região para desempregados ou MEIs

publicado em 16/03/2022

As inscrições no programa do governo estadual devem ser realizadas pelo site Bolsa do Povo (bolsadopovo.sp.gov.br) até o mês de setembro (Foto: A Cidade)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brOs moradores de Votuporanga podem se inscrever no programa Bolsa Empreendedor, do governo do Estado de São Paulo, que está com 4.370 vagas abertas na região. O programa, oferecido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é voltado para desempregados ou MEIs (Microempreendedores Individuais) em situação de vulnerabilidade - mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência serão priorizadas, segundo o governo.Aqueles que se inscreverem no programa vão receber uma bolsa-auxílio de R$ 1 mil, participar de qualificação e, segundo o governo estadual, migrar para o mercado formal. As inscrições devem ser realizadas peloaté o mês de setembro. Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato na Central de Atendimento pelos números 0800 7979 800 (segunda a sexta, das 8h às 18h) e WhatsApp (11) 9 8714-2645 (atendimento eletrônico 24h).A bolsa-auxílio vai ser paga em duas parcelas de R$ 500. Para ter acesso a ela, os cidadãos devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e obter formalização como MEI ou outra natureza jurídica.A primeira turma do curso de qualificação irá iniciar já em abril e no total, serão seis turmas ao longo do ano, até o mês de outubro. “O Estado está investindo R$ 130 milhões no projeto, com o objetivo de apoiar cidadãos, impulsionar novos empreendimentos e incentivar a retomada de pequenos negócios”, divulgou o governo do Estado, em nota.Os cursos de capacitação fazem parte do Empreenda Rápido, oferecido pelo Estado em parceria com o Sebrae. As capacitações são em formato virtual, com carga horária de dez horas.Os alunos são apresentados a temas como empreendedorismo, ideia de negócios, marketing, finanças e formalização, entre outros.