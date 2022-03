A jornalista e ‘comunicadora do agronegócio’, Monaliza Pelicioni, será embaixadora da edição deste ano da feira Agrishow

publicado em 23/03/2022

Esta será a 1ª vez que a jornalista votuporanguense Monaliza Pelicioni vai participar de uma edição da Agrishow como embaixadora (Fotos: Divulgação e arquivo pessoal)

Pedro Spadoni

Pela primeira vez na sua vida, a jornalista votuporanguense Monaliza Pelicioni - que também é especialista em marketing e “comunicadora do agronegócio”, como ela mesma descreveu – vai pisar numa edição da Agrishow (Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação) como embaixadora do evento, que é o maior do ramo no Brasil e segundo maior do mundo. O evento acontece entre os dias 25 e 29 de abril, em Ribeirão Preto.

“Sempre participei de feiras em todo o país. E a Agrishow é maior feira do agronegócio no Brasil. Até então, eu tinha participado dela como representante de marca. Nesse ano, recebi o convite para participar como embaixadora, para poder mostrar a feira através do meu olhar. Para mim, foi uma honra e reconhecimento muito grande. Estou extremamente feliz. É uma oportunidade única que eu vou aproveitar o máximo e dar o meu melhor para poder comunicar para quem me acompanha nas redes sociais aquilo que, muitas vezes, só eu consigo ver quando estou no campo: a grandeza e a potência do agro”, disse, numa entrevista exclusiva ao jornal A Cidade.

A jornalista, que atualmente mora e trabalha em Campinas, contou à reportagem a sua trajetória profissional e os trabalhos que desempenha atualmente. Confira abaixo:

Carreira

Monaliza deu os primeiros passos da sua carreira dentro do agronegócio em 2010, por meio da Record News Rural. “Depois, passei por outras emissoras, como a EPTV de São Carlos, a Band de Campinas etc. Aqui em Campinas, fiquei pouco tempo na Band e, depois, decidi abrir uma agência de comunicação e marketing, onde meu marido é meu sócio”, contou.

Por meio desta agência, Monaliza começou a atender diversos clientes do agronegócio. “Inclusive, um dos meus primeiros clientes foi uma produtora de vídeo do agronegócio muito renomada, que atende as principais marcas, e, consequentemente, passei a atender essas marcas também. Isso me levou a querer me especializar. Aprendi mais sobre agronegócio, enfim, busquei mais conhecimento. Aí, comecei atender essas empresas a campo. Então, eu ia para o campo, viajando para vários estados. Conheço vários tipos de cultivos e plantações. Passei a ter esse contato direto com o agro”, disse.

Atualmente, a jornalista trabalha, como ela mesma disse, em diversas frentes. “Sou sócia-diretora da agência e atendo marcas do agronegócio. Além disso, tenho a marca Monaliza Pelicioni, pela qual eu fecho alguns trabalhos direto com empresas para poder divulgar nas redes sociais, falar um pouco sobre determinados produtos etc. Na prática, a gente faz um pouco de cada coisa [na agência e na marca]”, contou.

Esse trabalho faz parte do que ela acredita ser sua missão profissional. “Como tenho essa oportunidade de estar no campo, vivenciando o verdadeiro agronegócio, e sou comunicadora, entendo que tenho a missão de passar para as pessoas o que é o agronegócio. É o que eu tenho feito, por exemplo, nas minhas redes sociais”, explicou.

O evento

Neste ano, a Agrishow chega a 27ª edição e o evento retorna de forma presencial após duas edições canceladas devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19.