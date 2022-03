Gleidys Salvanha está entre as dez mulheres homenageadas pelo movimento ‘Mulheres do Agora’, realizado pela empresa StartSe

publicado em 25/03/2022

Para a votuporanguense Gleidys Salvanha, diretora de negócios do google, estar entre as homenageadas é gratificante e emblemático

Pedro Spadoni

O nome da votuporanguense Gleidys Salvanha – que, atualmente, é diretora de negócios do Google Brasil, em São Paulo – apareceu entre as dez mulheres homenageadas pelo movimento “Mulheres do Agora”, da empresa StartSe.

A “votuporaguense de carteirinha” (como ela mesmo se descreve, apesar de morar em São Paulo há mais de 30 anos) conversou com o jornal A Cidade sobre o que essa conquista representa tanto para a sua carreira quanto para a sua vida pessoal, além de contar a sua trajetória profissional. Confira abaixo:

Conquista

Para Gleidys, estar entre as homenageadas por um movimento voltado às mulheres é emblemático. “Acho que antes mesmo de ser eu, trazer isso, principalmente no mundo corporativo, para que outras mulheres se inspirem e entendam que é possível, é o maior valor. Claro que quando você está numa lista como essa, a primeira que vem [à cabeça] é muito agradecimento por todas as pessoas que ajudaram na jornada. E eu costumo dizer que nós temos que agradecer, também, a nós mesmos. As pessoas olham as conquistas, mas não imaginam os ‘perrengues’ para chegar até elas”, disse.

A diretora também disse que receber a homenagem é gratificante, considerando a sua jornada, não só como mulher, mas uma mulher que saiu de uma cidade do interior para “tentar a vida” numa cidade grande e capital do Estado. “Significa bastante, porque sair de Votuporanga, um lugar que gosto muito e que volto todo mês para visitar meus pais, foi uma decisão difícil e permanecer aqui [em São Paulo] também foi”, acrescentou.

Trajetória

Depois de cursar um ano de Administração na faculdade, Gleidys, então com 19 anos, decidiu dar uma guinada na sua vida. Saiu de Votuporanga (no Dia Internacional da Mulher, inclusive), rumo à São Paulo, onde acabou estudando Publicidade na Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), depois Matemática Financeira e MBA em Marketing na USP. “Fui estagiária na Nestlé, depois trabalhei em agência por anos. Após mais de uma década, resolvi que precisava trabalhar numa agência que tivesse conta internacional. Fui ‘andando’ por agências até ir para o Google, nove anos atrás”, contou.

Aliás, ela disse que a ida para a gigante de tecnologia deixou pessoas do seu convívio confusas, porque ia ocupar um cargo abaixo do que ocupava, na época. “Eu era VP de uma agência e fui para o Google para ser gerente. [Na agência] eu tinha uma equipe de 50 pessoas e fui para o Google para trabalhar sozinha, para fazer um projeto grande voltado ao YouTube. Aí comecei tudo de novo, mas valeu muito a pena. Depois disso, fui promovida diversas vezes até ser o que sou hoje: uma diretora sênior que atende clientes do varejo”, disse.