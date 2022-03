A atualização, como antecipado pelo A Cidade, tem o intuito de adequar a legislação às necessidades, avanços tecnológicos e normas regulamentadoras da construção civil

publicado em 16/03/2022

Objetivos do novo Código de Obras do município foi apresentado pela secretária de Planejamento, Tássia Coleta (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) lançou na terça-feira (15) o processo de elaboração do novo Código de Obras e Edificações. A atualização, como antecipado pelo, tem o intuito de adequar a legislação às necessidades, avanços tecnológicos e normas regulamentadoras da construção civil que surgiram ou sofreram mudanças nos últimos dez anos.O evento, que foi realizado no auditório do parque da Cultura, contou com a participação da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, e também da secretária municipal de Planejamento, Tássia Coleta Nossa, que conduzirá todo o processo. O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB) participou do ato representando a Câmara.O lançamento foi acompanhado também por diversos profissionais da área de arquitetura e engenharia, além de representantes da Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos Agrônomos da Região Votuporanga), Proarq (Pró Associação de Arquitetos e Urbanistas), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifev, entre outros representantes da sociedade civil.Durante a apresentação do processo, o prefeito Jorge Seba deixou claro que a intenção é criar um novo código com linguagem simplificada. “Minha determinação para nossa equipe técnica é que este novo código tenha clareza e objetividade para que todos que consultem de fato entendam o que está escrito”, destacou o prefeito.A secretária de Planejamento apresentou algumas das metas a serem atingidas com o novo código. “No Código atual temos 440 artigos e sabemos que muitas pessoas têm dificuldades de entender o que está escrito, necessitando de apoio da nossa equipe para interpretar. Por isso, simplificar é a meta principal. Também iremos prever o avanço das novas tecnologias no processo de aprovação de projetos. A pandemia nos ensinou que podemos viver sem papeis”, explicou Tássia.O Código de Obras e Edificações é a legislação municipal que estabelece as regras a serem obedecidas no projeto, licenciamento, na execução de toda e qualquer edificação, pública ou privada, priorizando aspectos urbanísticos, ambientais e de vizinhança. Ele é o instrumento que permite à Administração Municipal exercer o controle e a fiscalização do espaço edificado e de seu entorno, garantindo a segurança e a salubridade das edificações.O atual Código do município de Votuporanga está em vigência há dez anos e, ao longo desses anos, já sofreu alterações pontuais por diversas ocasiões na busca de adequá-lo às novas realidades da construção civil. Levando em conta essa situação e a necessidade de ter sempre normas atualizadas e que assegurem clareza nos artigos, observância de padrões mínimos de segurança, acessibilidade, higiene e conforto nas edificações, e que estejam de acordo com a realidade vivida diariamente pelos profissionais e comunidade, a Prefeitura de Votuporanga montou uma Comissão para elaboração do texto da lei do novo código.Embora seja um documento técnico, a atualização do Código exige a participação de todos os setores da sociedade local, devendo ser produzido com a colaboração dos moradores e também das entidades de representação profissional. Portanto, as reuniões públicas (oficinas comunitárias) e audiências públicas constituem elementos essenciais neste processo.