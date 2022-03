Vacinas estarão disponíveis a partir de segunda-feira (21), nas unidades dos bairros Colinas, Carobeiras, Palmeiras, Paineiras e Assary

publicado em 21/03/2022

Vacinas estarão disponíveis a partir de segunda-feira, nas unidades dos bairros Colinas, Carobeiras, Palmeiras, Paineiras e Assary (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga inicia nesta segunda-feira (21), a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19. A segunda dose adicional, como é cientificamente chamada, será destinada inicialmente para idosos com mais de 80 anos, que tenham tomado a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

Segundo estimativas Pasta, cerca de 2 mil idosos estão aptos a receberem essa dose de reforço no município. As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades que vacinam o público com 12 anos ou mais, que são: Consultório Municipal Dr. Joel Pereira dos Santos, no Colinas; Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda, no Carobeiras; Consultório Municipal Dr. Ruy Pedroso, no Palmeiras; e Consultório Municipal Carmem Martin Maria Morettin, no Paineiras. O Assary também continua vacinando o público acima de 12 anos de segunda a sexta-feira, no entanto, entre 8h e 15 horas.

Idosos que estão aptos a se vacinarem com a dose de reforço devem apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e a carteira de vacina que comprove a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

